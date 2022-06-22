Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Değirmençay Mahallesi'nde yaşayan Salih Gök, 5 köpek yavrusundan birinin kaybolduğunu fark etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: Mersin'de çukura düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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