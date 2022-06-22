Son dakika: Mersin'de çukura düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika: Mersin'de çukura düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

22.06.2022 10:26
Son dakika: Mersin'de çukura düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberler: Mersin'in Yenişehir ilçesinde çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Değirmençay Mahallesi'nde yaşayan Salih Gök, 5 köpek yavrusundan birinin kaybolduğunu fark etti.

Kızının, evlerinin yakınlarında yerin altından köpek sesi duyması üzerine bölgede inceleme yapan Gök, hayvanın çukurda mahsur kaldığını gördü.

Kendi imkanıyla köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan Gök, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese giden ekipler, kepçeyle çukuru genişletip yerin yaklaşık 2 metre altındaki kayalıkların arasından ip yardımıyla köpek yavrusunu kurtardı.

Gök, köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin'de çukura düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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