Son Dakika | Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Mart'ta Yeşilovacık ve Uzuncaburç mahallelerinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 183 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 720 lira ele geçirilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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