Son dakika! Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü (2) - Son Dakika

KONTROL ATINA ALINDI

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Saat 14.00 sıralarında Midilli Adası'nın Petra beldesi yakılarında başlayan orman yangını, kardan ve havadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Önceki yıllarda Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanından feribot seferlerinin yapıldığı Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarında çıkan yangın havadan 3 helikopterin, karadan ise çok sayıda arazöz ve işçinin müdahalesi sonucu havanın karardığı saalerde söndürülerek kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),