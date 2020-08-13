Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı; Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı ; Türk Deniz Kuvvetleri , MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 20:46

Kaynak: DHA

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