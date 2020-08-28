Son Dakika | Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer etti

Son dakika gelişmesine göre Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı. Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü. Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.

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