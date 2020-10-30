Şüphelilerden S.Ö, M.Ö, T.Ö, ve N.A.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Köyceğiz ilçesinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürdükleri iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan S.Ö, M.Ö, A.K, T.Ö, S.H, N.A.G, ve İ.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla 'da düzenlenen sahte içki operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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