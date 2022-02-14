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Son dakika: Myanmar, ASEAN'ın dışişleri bakanları toplantısına katılmayacak - Son Dakika

Son dakika: Myanmar, ASEAN'ın dışişleri bakanları toplantısına katılmayacak

14.02.2022 21:03
Son dakika: Myanmar, ASEAN'ın dışişleri bakanları toplantısına katılmayacak

Son dakika haber: Myanmar'da hükümet yetkilileri, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dışişleri bakanlarının Kamboçya'daki bu hafta gerçekleşecek toplantılarına katılmayacaklarını ve siyasi olmayan bir temsilci gönderme davetini geri çevirdiklerini bildirdi.

Myanmar'da hükümet yetkilileri, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dışişleri bakanlarının Kamboçya'daki bu hafta gerçekleşecek toplantılarına katılmayacaklarını ve siyasi olmayan bir temsilci gönderme davetini geri çevirdiklerini bildirdi.

Myanmar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ASEAN başkanı ve Myanmar'ın ASEAN'da iş birliğini teşvik etme çabalarına rağmen, geçen yıl alınan ve Myanmar'ın prensipte kabul edemediği kararın geri dönmesi üzücü. Bu nedenle Myanmar'ın ASEAN'da eşit temsil ilkeleri ve uygulamasıyla çeliştiği için Myanmar'ın toplantıya katılmaması ve siyasi olmayan bir temsilci atamaması kaçınılmazdır." ifadelerine yer verildi.

Kamboçya yetkilileri,17-18 Şubat'ta Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de gerçekleşecek toplantıya Myanmar Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin'i davet etme konusunda bir uzlaşmaya varamadıklarını söylemişti.

Myanmar'ı bu haftaki dışişleri bakanı toplantısına davet etme konusunda uzlaşmaya varılamamasının, Myanmar da dahil olmak üzere tüm grup üyeleri tarafından kabul edilen "ASEAN'ın 5 Noktalı Uzlaşması"nı gerçekleştirmede çok az ilerleme kaydedilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen Myanmar'a gitmişti

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 7 Ocak'ta darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing ile buluşmak için Myanmar'a gitmişti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Hlaing'in ordu ve darbe karşıtları arasında diyalog sürecindeki faaliyetlerinde ASEAN'ın dönem başkanı Hun'a yardımcı olacağı kaydedilmişti. Hlaing'in ayrıca etnik gruplarla yapılan ateşkesi yıl sonuna kadar uzatacağı da ifade edilmişti.

Hun Sen'in, Hlaing ile görüşmesi, Myanmar'da protestolara ve yurt dışında eleştirilere yol açmıştı.

Pek çok muhalif isim, Hun Sen'in ziyaretinin askeri yönetimi meşrulaştırdığını savunuyor.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

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Güneydoğu, Kamboçya, Hükümet, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Myanmar, ASEAN'ın dışişleri bakanları toplantısına katılmayacak - Son Dakika


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