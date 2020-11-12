Son dakika... Nurdağı'nda taşımalı eğitim servis araçları denetlendi - Son Dakika

Son dakika... Nurdağı'nda taşımalı eğitim servis araçları denetlendi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi. Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve özel büro ve destek şube müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı ve taşımalı eğitim kurallarına uygunluğu konusunda araç şoförleri uyarıldı. Taşıma yapan öğrenci servis araçlarında gerekli uyarıları yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, denetimlerin süreceğini belirtti.

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