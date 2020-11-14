Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) Hint birliklerinin roket ve havan saldırısı sonucu 1 asker ile 5 sivilin öldüğünü, aralarında kadınların bulunduğu 30'un üzerinde sivilin yaralandığını bildirdi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hint birliklerince Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafına roket ve havan saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu 1'i asker, 5'i sivil 6 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadınların da bulunduğu 12 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılırken Pakistan ordusunun saldırıya anında cevap verdiği kaydedildi.

Azad Cammu Keşmir Başbakanı Raca Muhammed Faruk Haydar Han ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint birliklerinin saldırıları sonucu en az 31 sivilin yaralandığını, çok sayıda evin de hasar gördüğünü kaydetti.

Pakistan, Hindistan'a protesto notası verdi

Pakistan, Dışişleri Bakanlığına çağırdığı üst düzey Hint diplomata, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nda ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle protesto notası verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın bu yıl 2 bin 779 defa ateşkes ihlali gerçekleştirdiği, bu ihlaller sırasında 21 sivilin hayatını kaybettiği, 206'sının ise yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, Hindistanlı yetkililer ise Pakistan birliklerinin ateşinde 4 asker ile 3 sivilin öldüğünü iddia etti.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.