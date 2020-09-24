Pandemi sürecinde iş bulamayan kişiye hayırseverler sahip çıktı - Son Dakika

Pandemi sürecinde iş bulamayan kişiye hayırseverler sahip çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan 3 çocuk babası Ahmet Serin, hayırseverlerin desteğiyle üretime başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan 3 çocuk babası Ahmet Serin, hayırseverlerin desteğiyle üretime başladı.

İlçeye bağlı Kırsal İğde Mahallesi'nde yaşayan ve pandemi sürecinde iş bulamakta zorlanan 40 yaşındaki Serin, ilçede faaliyet gösteren İğde Gönül Köprüsü Platformu'nun desteğiyle kendisine tahsis edilen arazide ürettiği sebzeleri satarak geçimini sağlıyor.

İğde Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları gönül köprüsü sayesinde bir aileye daha destek sağlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Serin'in yardım talebinin ardından hayırseverler ile iletişime geçtiklerini ve kendisine evinin yakınlarında ücretsiz arazi tahsisi yaptıklarını anlatan Önat, "Yardımlaşma ve dayanışma adına güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. İş bulamayan vatandaşımızın talebi doğrultusunda yaptığımız görüşmelerde hayırsever bir vatandaşımız tarla tahsis etti, birileri tohum ve gübre aldı. Kendisi de çocukları ile dişini tırnağına takarak geçimini sağlamaya başladı." diye konuştu.

Ahmet Serin de hayırseverler tarafından kendisine ücretsiz olarak 7 dekar bir tarla tahsis edildiğini, bunun yanında tohum ve gübre desteği sağlandığını söyledi.

Eşi ve çocuklarının desteğiyle fasulye ve salatalık yetiştirdiklerini aktaran Serin, hasat ettiği ürünleri satarak ailesinin geçimini sağlamaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemi dolayısıyla iş bulmakta zorlandım, maddi sıkıntılar çekmeye başladım. İğde Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat'a durumumu anlattım. Kendisine tarla olsa üretim yaparak geçimimi sağlayabileceğimi söyledim. Sağolsunlar evime yakın yerde 7 dekarlık bir tarlayı ücretsiz bir şekilde kullanımıma tahsis ettiler. Diğer hayırseverler de tohum ve gübre aldı. Eşim ve çocuklarımla birlikte kendi emeğimizi ortaya koyarak üretim yapmaya başladık. Günlük 200 kilogram salatalık topluyoruz."

Pandemi sürecinde iş bulamayan kişiye hayırseverler sahip çıktı

Kahramanmaraş, Elbistan, Çocuk, İğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde iş bulamayan kişiye hayırseverler sahip çıktı - Son Dakika

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