Son Dakika | Pandemide e-ticarette 3 yıllık hedeflerine 3 ayda ulaştı - Son Dakika

Son Dakika | Pandemide e-ticarette 3 yıllık hedeflerine 3 ayda ulaştı

17.10.2020 09:18
Son Dakika | Pandemide e-ticarette 3 yıllık hedeflerine 3 ayda ulaştı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgını döneminde tüm dünyada kısıtlanan sosyal hayat nedeniyle, e-ticarete talep arttı.

Koronavirüs salgını döneminde tüm dünyada kısıtlanan sosyal hayat nedeniyle, e-ticarete talep arttı. Birçok kişi evinden bir tıkla alışveriş yaparak, yeni alışkanlıklar kazandı. Cem Yılmaz ile başlatılan yeni iletişim atılımı ve iş birliğinin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Pandemi öncesinde öngördüğümüz, 3 yılda ulaşmayı hedeflediğimiz çift haneli sayılara biz 3 ayda ulaştık. Bu da pandemi sürecinde hem dijital dönüşümün, hem de e-ticaretin hız kazandığını bizlere gösterdi" dedi.

Koronavirüs salgını döneminde birçok alışkanlık değişti. Tüm dünyada sosyal hayatın kısıtlanması nedeniyle alışverişler de internet üzerinden yapılmaya başladı. E-ticaret platformu Hepsiburada da ünlü sanatçı Cem Yılmaz ile yeni iletişim atılımı ve iş birliği başlattı. Cem Yılmaz'ın sevilen filmlerindeki karakterlerin içinde bulunduğu ilk reklam filmi de dün yayınlandı. İzmir'de Cem Yılmaz'ın da katıldığı yeni iş birliğinde Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, pandemi sonrası e-ticaretin nasıl ivme kazandığını ve pandemi döneminde hayatı kolaylaştırmak adına yapılan inovasyonlardan söz etti. Pandemi sürecinde Türkiye'deki dijital dönüşümün çok hızlandığını hep birlikte gözlemlediklerine dikkat çeken Emirdağ, "Yaklaşık yüzde 5-6 civarında olan toplam dijital perakendenin total perakendeye oranı, pandemideki 3 ay sonunda iki haneli sayılara çıktı. Pandemi öncesinde öngördüğümüz, 3 yılda ulaşmayı hedeflediğimiz çift haneli sayılara biz 3 ayda ulaştık. Bu da pandemi sürecinde hem dijital dönüşümün, hem de e-ticaretin hız kazandığını bizlere gösterdi" diye konuştu.

'KALİTE VE YENİLİK ANLAMINDA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'

Pandemi döneminde hayatı kolaylaştırmak adına yapılan inovasyonlardan bahseden Emirdağ, "Vizyonumuzu bir ekosistem olarak Türkiye'nin ve bölgenin en büyük teknoloji şirketi olma amacıyla devam ettiriyoruz. Bu anlamda, pandeminin biraz öncesinde hayata geçirdiğimiz, yarım saatte market ihtiyaçlarını kapınıza getiren HepsiExpress bu ekosisteme katıldı. Arkasından, kargo firmamız HepsiJett, tüm Türkiye'deki hizmetlerini yaygınlaştırdı ve büyüdü. Ödeme kolaylıkları sağlayan, bu dönemde bankaya gitmeden banka kredisi almanızı sağlayan, birçok ödeme çözümü getiren HepsiPay firmamız da bu sistemde yerini aldı." şeklinde konuştu.

Murat Emirdağ şöyle devam etti;

"HepsiGlobal'le Türkiye'den e-ihracatla yeni bir ihracat atılımı yaratmak ve İstanbul'dan 4 saat uçak mesafesindeki 1 milyar müşteriye hizmet sunmak amacıyla hayata geçip, yatırımlarını artırdı. Özellikle pandemi sürecinde hijyen, kalite, iş güvenliği gibi konulara dikkat ettik. Yatırımlarımız devam etti. Türkiye'deki e-ticaret platformlarında kalite ve yenilik anlamında öncülük ettiğimizi görüyoruz. Birçok inovasyonumuzu tüketiciyi dinleyerek hayata geçiriyoruz. Hızlı teslimatlar, taze gıda ihtiyaçları, ödeme kolaylığı ihtiyaçları yatırımlarımıza yön verdi"


- İstanbul
Son Dakika | Pandemide e-ticarette 3 yıllık hedeflerine 3 ayda ulaştı

Koronavirüs, Cem Yılmaz, Türkiye, Emirdağ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Pandemide e-ticarette 3 yıllık hedeflerine 3 ayda ulaştı - Son Dakika Ekonomi

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