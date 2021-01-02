İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

02.01.2021 07:47
İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de polis şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak üzerinde arama yaptı. Şahsın ceketinden çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı çıktı. Şüphelinin patlayıcıyı aldığı adreste yapılan aramada, başka bir EYP daha ele geçti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı 'Narko Alan' projesinde görevli polis memurları, 830 Sokak'ta yürüyen İ.İ.'yi (31) şüphe üzerine durdurdu.

ÇİVİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ EYP ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ticareti, hırsızlık, uyuşturucu kullanma, bıçaklı yaralama, silahlı yaralama ve yağma gibi birçok suçtan kaydı bulunan İ.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, ceketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP çıktı.

PATLAYICIYI ALDIĞI KİŞİYİ SÖYLEDİ

İ.İ. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, sorgusunda EYP'yi kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunan A.T.A.'dan (29) aldığını söyledi. Polis ekipleri, A.T.A.'nın Tuzcu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

BOMBA VE SİLAH BULUNDU

Adreste yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin TEM Şube'de işlemlerinin devam ettiği belirtildi

İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi - Son Dakika


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