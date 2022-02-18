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Son dakika: POLİSTEN 'KAÇAK' OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika: POLİSTEN 'KAÇAK' OPERASYONU

18.02.2022 17:28

Son dakika haberler... ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 515 litre etil alkol, 5 bin 942 adet anason maddesi ile Roma ve İslami döneme ait 16 sikke ele geçirildi.

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 515 litre etil alkol, 5 bin 942 adet anason maddesi ile Roma ve İslami döneme ait 16 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-16 Şubat tarihleri arasında Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde çok sayıda operasyona imza attı. Eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 bin 515 litre etil alkol, 5 bin 942 adet anason maddesi, 314 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 12 bin 800 adet içi tütünle doldurulmuş sigara, 40 kilo bandrolsüz tütün, 1745 adet elektronik sigara ve elektronik sigara parçası, 304 adet elektronik sigara likitt ile Roma ve İslami döneme ait 16 adet sikke ele geçirildi.

Son dakika: POLİSTEN 'KAÇAK' OPERASYONU
Son dakika: POLİSTEN 'KAÇAK' OPERASYONU
Son dakika: POLİSTEN 'KAÇAK' OPERASYONU

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Sigara, Alkol, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: POLİSTEN 'KAÇAK' OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: POLİSTEN 'KAÇAK' OPERASYONU - Son Dakika
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