Son dakika politika: İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Kanun teklifimiz, koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, destek tedbirleriyle istihdamda devamlılığın sağlanabilmesini amaçlıyor." dedi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde teklif sahipleri adına Cemal Öztürk sunum yaptı.

Öztürk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını amaçlayan teklifin, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, destek tedbirleriyle istihdamda devamlılığın sağlanabilmesini de içerdiğini belirtti.

Ayrıca ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergi rekabeti, vergide adalet ile basitlik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde bazı güncellemelerin yapılmasının da öngörüldüğünü dile getiren Öztürk, bu çerçevede kanun teklifinde yer alan düzenlemelerle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren, yatırımları ve sermaye piyasasını teşvik eden, idarenin etkin ve hızlı karar almasını sağlayan değişiklikler öngörüldüğünü ifade etti.

İstihdam ve vergi konularına ilişkin düzenlemelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarıyla son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla bazı konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirten Öztürk, 43 maddeden oluşan teklifin düzenlemelerini de aktardı.

"Alelacele bir teklif"

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yapılan çalışmalar sadece pandemiyle ilişkiliyse bunların geçici olduğunu söyledi.

Türkiye'de pandemiden önce de ekonomik kriz olduğunu ve işsizliğin rekor düzeyde bulunduğunu ileri süren Kuşoğlu, "Pandemiden önce Türkiye'de rekor düzeyde işsizlik yok muydu? Bunu nasıl görmezden geliyoruz da bütün kabahat pandemiye yıkılıyor. Alelacele getirilen bir kanun teklifiyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor." dedi.

Sorun ve sıkıntıların ortaya konulmadığını, sosyal tarafların görüşlerinin alınmadığını savunan Kuşoğlu, "Yapılan işler günü kurtarmaya yönelik. Sonuç olarak üretim yapılmadan, üretim artmadan istihdamda artış sağlanması da mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da işçilerin, çalışanların gelir düzeyini arttırmaya yönelik tedbirler alınması gerektiğini belirterek, çalışanların gelir düzeyi arttığı takdirde talebin de artacağını söyledi.

Gelir ve talebin artmasının üretim ve yatırımın artmasını da sağlayacağını iddia eden Katırcıoğlu, "Teklifin Türkiye'nin ekonomik krizden çıkmasını gerektiren mantığa sahip olmadığını düşünüyorum. Bu kanun teklifinin sorunlara çözüm olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da salgının zengin fakir demeden bütün ülkeleri etkilediğini belirterek, "Bugün gelinen noktada salgının ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar çerçevesinde parasal ve mali genişlemenin olabileceği, olması gerektiği konusunda görüş birliği var." dedi.

Eleştirilerde de bulunan Yılmaz, "El yordamıyla gidiyoruz ve her defasında hüsranla sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise küresel salgının adeta tüm ülkeleri işgal ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin salgın sürecini başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti.

Kaosa ve karmaşaya müsaade edilmediğini, salgının olumsuz etkisini azaltmak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve uygulamaya konulduğunu vurgulayan Kalaycı, "Alınan tedbirler ekonomi politikasında büyüme patikasına girdiğimizi göstermiştir." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.