Pursaklar Belediyesi, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler kapsamında sosyal faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe esnafını ziyaret ederek yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Maske kullanımı, mesafe mesafe ve hijyen kuralının önemine değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bugünleri yine aynı kararlılıkla birlikte mücadele ederek atlatabiliriz. Kendimiz ve toplum sağlığı için yapabileceğimiz en önemli şey sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına azami derece uymak. Ülkemizden bu virüs belasını söküp atana kadar rehavete kapılmadan tedbirlere sıkı bir biçimde uymamız gerekiyor. Acı dolu günlere değil, mutlu gülümsemelerin olduğu güneşli günlere hep birlikte ulaşmamızı temenni ediyorum."

Tedbirler kapsamında kurs, kreş ve spor faaliyetleri durdurulacak, kütüphaneler kapatılacak.

Yeni tedbirlerin en kısa sürede hayata geçirileceği belirtildi.