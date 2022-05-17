Son dakika! Rus ordusu Donetsk'te 5 katlı binayı vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 5 katlı binayı vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 83'üncü gününde devam ederken Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinde yer alan Bakhtum şehrindeki 5 katlı binayı vurdu. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

"Ruslar şehrimizi yıkmaya ve öldürmeye geldi"

Donetsk Valisi Pavlo Krilenko yaptığı açıklamada, "Bakhtum'da 5 katlı sivil binaya yapılan saldırı sonucunda 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve göçük altından bir kişinin cesedi Acil Durumlar Servisi ekipleri tarafından çıkarıldı. Binada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalanları aramaya devam ediyor. Tehlikenin farkında olmayanlara bir kez daha tahliye olma çağrısı yapıyorum. Ruslar şehrimizi yıkmaya ve öldürmeye geldi. Sizler için şuan önemli olan hayatta kalmanız. Askerler de görevlerini yaparak işgalcileri uzaklaştıracak" ifadelerini kullandı. - KİEV