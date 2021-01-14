Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş'ün de dahil olduğu araştırmacıların "Yakın Galakside Magnetar Keşfi" ile ilgili araştırmaları üzerine hazırladıkları bilimsel makale bugün Nature dergisinde yayımlanacak.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya yörüngesindeki gama ışını uyduları 15 Nisan 2020'de çok kısa süren ancak muazzam miktarda enerji yayan bir olayı kaydetti.

Verileri inceleyen ekipler patlamanın yakınlarda bir galakside bulunan ve çok yüksek manyetik alana sahip bir nötron yıldızından kaynaklandığı konusunda hem fikir oldu. Bu çok kısa süreli bir gama ışını patlaması NASA'nın Fermi ve Swift gama ışını uydu teleskopları ile gözlendi.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş'ün de mensubu olduğu uluslararası konsorsiyum tarafından yapılan detaylı incelemeler, söz konusu patlama tayfının saniyenin binde biri gibi kısa zaman ölçeklerinde ani değişimlerini ortaya çıkardı.

Magnetar patlaması ile yayılan yüksek enerjili ışımanın, çok şiddetli manyetik alanda bulunan rölativistik plazmadan kaynaklandığını öne sürülüyor. Araştırmanın tüm ayrıntıları Nature dergisinin 14 Ocak sayısında yayınlanan makalesinde ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ersin Göğüş, "Çok nadir gözlenen devasa magnetar patlamaları o kadar yüksek enerjili olaylar ki, kendi galaksimizde gerçekleşirse, yani binlerce ışık yılı mesafeden gelse bile Dünya yörüngesindeki gama ışını teleskoplarını paralize ediyor. 11 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiden gözlenen bu olay çok önemli bir kapı araladı. Çünkü bu olayların en fazla enerji yayılan ilk safhasını bu kadar yüksek çözünürlükle ilk defa gözlemiş olduk. Bu sayede aşırı şiddette manyetik alana maruz kalan plazmanın rasyasyon özellikleri hakkında kapsamlı bilgiye ulaşabildik." ifadelerini kullandı.