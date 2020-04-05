Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü.

Müdürlere salgınla ilgili önemli talimatlar veren Bakan Koca, temas içindeki insanların izole edilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Bakan Koca, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.

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