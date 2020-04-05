Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Son Dakika

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
19 dakika önce
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine seslenerek, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi. Koca ayrıca, sağlık çalışanlarının maske ve ekipmanlarında hiçbir sorun olmaması yönünde kesin talimat verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü.
Müdürlere salgınla ilgili önemli talimatlar veren Bakan Koca, temas içindeki insanların izole edilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Bakan Koca, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:22
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