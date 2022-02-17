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Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı

17.02.2022 17:57
Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı

Son dakika haberler... Samsun'da boş akaryakıt tankerinde kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Samsun'da boş akaryakıt tankerinde kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bulunan tank muayene merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muayene merkezinin içinde boş bir akaryakıt tankerinin içine kaynak yapılmaya başlandı. Ustalardan Mustafa Üstün kaynak yaptığı sırada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Tankerin içindeki Mustafa Üstün, tankerin üzerinde bulunan 17 yaşındaki oğlu Berkay Üstün ile mühendis Sertan Ergel alevler içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Mustafa Üstün ile Sertan Ergel hastanenin yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına altına alındı. Mustafa Üstün ile Sertan Ergel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı
Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı
Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı
Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı
Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı

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Mustafa Üstün, Akaryakıt, Patlama, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da kaynak yapılan tankerde patlama: 3 yaralı - Son Dakika
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