Son Dakika | SAMSUN Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı - Son Dakika

Son Dakika | SAMSUN Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı

17.03.2021 23:38

Son dakika haberi: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (4)'AĞABEYİMİN DÜĞÜNÜNÜ HAYAL EDERKEN, MEZARINA ÇİÇEK DİKİYORUM'Duruşmada söz verilen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, "Burada saygınlıktan ve özgürlükten bahsediliyor.

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (4)

'AĞABEYİMİN DÜĞÜNÜNÜ HAYAL EDERKEN, MEZARINA ÇİÇEK DİKİYORUM'

Duruşmada söz verilen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, "Burada saygınlıktan ve özgürlükten bahsediliyor. Hiçbir ölüm işin doğasında yoktur. Ben ağabeyimin düğününü hayal ederken, şimdi toprağına çiçek dikiyorum. Bu insanlar ağabeyimle beraber 6 kişinin daha canını aldı, katlettiler. 'Bu işin doğasında var' diye bir yorum olamaz. Bu kadar basite indirgenemez. Herkesten şikayetçiyimö dedi.

YAŞANANLARI ANLATIRKEN FENALAŞTI

Patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın kardeşi Kadriye Cinoğlu, 'Pandemi döneminde muskaların kağıtlarını eve gönderiyorlardı. Ağabeyim bana da getiriyordu. Bu 2 hafta sürdü. Ağabeyim kağıt getirmeyince nedenini sordum. O da Y.C.'nin kendisine, 'Aldığın kadar kağıdı geri getiriyor musun' Siz şerefsizsiniz çalarsınız' dediğini söyledi. Saygın bir iş adamı olduğunu söyleyen Y.C. bir seri katildir. Fabrikada çok usulsüzlük var. Fabrika sahipleri mağdur olduğunu söylüyor. Siz mağdursanız, biz neyiz? Benim ağabeyim 3 parçaya ayrıldı patlamada. Polis bile eğitim almadan bombaya yaklaşmıyor, ama fabrika çalışanları eğitim almadan bütün işleri yapıyor. Her geçen gün çalışan kadın sayısı artıyordu. Ben fabrikada çalışmıyorum. Evde muskaların kağıtlarını yaptım. Şikayetçiyim. Ağabeyime hırsızsın demenin mantığını merak ediyorum. Denetime gelen bütün müfettişlerden, bu ruhsatları veren kurumlardan ve bütün sorumlulardan şikayetçiyim. 10 gün önce bize kendi avukatlarıyla 500 bin TL teklif edip davadan vazgeçmemizi istediler. Biz de dedik ki, yengem çalışıyor o parayla geçiniriz. Kardeşimizi asla satmayız. Benim diğer ağabeyim koronadan öldü. Bize nasihatı bu davanın peşini bırakmayındıö şeklinde konuştu. Kadriye Cinoğlu ifade verdiği sırada fenalık geçirerek salondan dışarı çıkarıldı.

'TABUTUN İÇİNDE KARDEŞİMİN CESEDİ YOKTUö

Patlamada hayatını kaybeden Sabahattin Tepeçınar'ın diğer kardeşi Hatun Tepeçınar Göktepe ise, '6 şehit ve Sabahattin Tepeçınar'ın ablasıyım. Biz 9 ay boyunca hiçbir muhatap görmedik. Acılarımızı kendi ve ölenlerin aileleriyle buluştuk. Ben 2 ay orada çalıştım. Ben bir hafta içerisinde ayaklarım su çektiği için orada hastalandım. Bu 2 ay içerisinde 1 kere denetleme oldu. Ben burada kimsenin hakkına girmiyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Denetlemeciler ön kapıdan girip, arka kapıdan çıktılar. Orada çaylarını içip gittiler. Havada göremediğimiz kimyasal maddeler vardı. Havalandırmalarınızı mutlaka açık tutun dediler. A.S.'nin bölümünde çalışıyordum. 'Bu ortamda ne var?' diye yapım gereği hep bakan bir insanım. 'Havalandırmayı açalım' dediğimde A.S. bana, 'Onları açarsak daha çabuk ölürüz' dedi. Bunun üzerine H.A.V., kardeşimle bana haber yolladı. Benim işten çıkmamı istedi. Benim kardeşim öldü. Tabutun içinde ceset bile yoktu. Patlamadan birkaç gün önce muhabbet ederken kardeşime, 'Ne bu hal?' dedim. O da bana, '3 aydır bütün fabrikalar durdu. Biz çalışıyoruz. Depolar doldu. Bir gün patlayacağız ama ne zaman' dedi. Kimsenin hakkını istemiyorum. Bizim feryatlarımız gökyüzüne ulaştığında hak o zaman bizim yanımızda olacak. Ben 4 ay içinde 2 tane kardeş kaybettim. Kardeşimin ölümüne sebep olan katiller en büyük cezayı alsınlar. Bu fabrika oyuncak fabrikası olarak geçiyordu. Buraya oyuncak fabrikası diye ruhsat veren en tepeden en aşağıya herkesten şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

MÜŞTEKİ VESANIK AVUKATLARI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Müştekilerin beyanları sırasında tutuklu sanık A.B. nefes almakta zorlandığını belirterek dışarı çıkmak için izin istedi. A.B. dışarı çıkarıldığı sırada, dışarı çıkan sanık avukatları ile müşteki avukatları arasında tartışma yaşandı. Salon giriş kapısının önünde sanık avukatlarına tepki gösteren müşteki avukatları, "Varlığınız bile rahatsız ediyor" diyerek sanık avukatlarının dışarı çıkmasının engellenmesini istedi. Yaşanan olaylar sonrasında mahkeme heyetinin, duruşmanın akışını ve düzenini bozanların mahkeme salonu dışına değil, kampüs alanı dışına çıkarılacağını söylemesi sonrasında tarafların tartışması sona erdi.

Son Dakika | SAMSUN Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı
Son Dakika | SAMSUN Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı
Son Dakika | SAMSUN Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı
Son Dakika | SAMSUN Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı

Münir Karaloğlu, Nur Yılmaz, Pandemi, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | SAMSUN Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı - Son Dakika


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