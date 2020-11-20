Son dakika! Şehit aileleri ve gaziler 'yılın cesaret' ödülünü İHA'ya verdi - Son Dakika

Şehit aileleri ve gaziler 'yılın cesaret' ödülünü İHA'ya verdi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 3 yıldır verilen yılın cesaret ödülünün bu yılki sahibi İhlas Haber Ajansı oldu.

Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2020 cesaret ödülünü İhlas Haber Ajansına verdi. Törende konuşan Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, yaptığı haberlerde tarafsız, cesaretli, dürüst, sağlam davranışı, devlete sadakatinden, şehit yakınları ve gazilerle olan muhabbetinden dolayı bu yılki cesaret ödülünü İhlas Haber Ajansına verdiklerini söyledi. Çelik, "Şehit yakınları olarak bu ülkede bedel ödeyenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Devlet ve millet adına cesaretinden ödün vermeden işini layıkıyla yapan her kim olursa olsun başımızın tacıdır. Bu ülkede hainlik yaparak devletimize ve milletimize yanlış yapanların ise daima karşısında olacak ve onlarla mücadelemizde asla taviz vermeyeceğiz. İhlas Haber Ajansını, ülkemize ve milletimize verdiği hizmetlerden, gösterdiği cesaretten dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Verilen Cesaret ödülünü alan İhlas Haber Ajansı Sason temsilcisi Ekrem Aktaş da "Ödülün bedel ödeyen, ülkenin birlik ve bütünlüğü uğruna canından bir parçası giden kişilerin yakınları tarafından verilmesi bizim için ayrıca büyük bir öneme sahiptir. Bu ödülü bütün İhlas Haber Ajansı ailesi adına almaktan büyük gurur duyuyorum" diye konuştu.