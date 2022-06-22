Son Dakika | Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın Bartın'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın Bartın'daki ailesine acı haber verildi

22.06.2022 00:08
Son Dakika | Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın Bartın'daki ailesine acı haber verildi

Son dakika gündem haberi... Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın ((21) şehadet haberi, Bartın'daki ailesine verildi.

Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın ((21) şehadet haberi, Bartın'daki ailesine verildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve yetkililer, şehidin Balat köyündeki babaevine gelerek, anne Hatice ve baba Mehmet Özkaya'ya acı haberi verdi.

Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehidin cenazesinin, bugün ikindi vakti Arıt köyü Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın Bartın'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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