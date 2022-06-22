Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın Bartın'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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