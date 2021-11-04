Son dakika... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırımları aktardı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Hacıbektaşoğlu, basın ile koordineli çalışmalara vurgu yaparak, sorunların çözümünde ortak hareket edeceklerini belirtti.

İl genelinde yapılan yatırımlara değinen Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesinin kentin vizyon projesi olduğunu ve yapımında sona gelindiğini, tamamlanan mezbahanın da yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt ziyareti öncesi tüm hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt Organize Sanayi Bölgesinde makine montajı tamamlanan Çinko İzabe Tesisi deneme üretimine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Kasım'da açılışı yapılacak. Ayrıca Siirt- Eruh yolu Zarova Çayında bir şaheser inşa edildi. Tamamlanan Zarova Köprüsünün açılışının da yapılması bekleniyor. Millet Bahçesi bitme aşamasına geldi. Onlarca tamamlanan yatırımların açılışı yapılacak. Bunlar ilimiz adına çok büyük yatırımlar."

Hacıbektaşoğlu, her geçen gün huzura kavuşan Siirt'te devlet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ve belediye başkan yardımcıları katıldı.