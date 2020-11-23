Son dakika: Simav'da ağılda çıkan yangında 70 koyun telef oldu - Son Dakika

Son dakika: Simav'da ağılda çıkan yangında 70 koyun telef oldu
23.11.2020 16:02
Son dakika haberi: KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde ağılda çıkan yangında 70 küçükbaş hayvan telef oldu.
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde ağılda çıkan yangında 70 küçükbaş hayvan telef oldu.
Simav'a 30 kilometre mesafedeki Efir köyü, Kocaalan mevkisinde Mehmet Candan'a (55) ait ağılda, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İçerisinde 92 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıldaki alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu Mehmet Candan ile itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında, ağıldaki 92 koyundan 70'i yanarak telef oldu. Diğer 22 koyun ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağıl ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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