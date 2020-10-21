Son dakika! Sincan Belediyesi'nden çocuklar için online resim kursu - Son Dakika

Sincan Belediyesi, çocukların hobi ve becerilerini artırmak amacıyla dijital ortamda resim kursunu yayını başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çocukların hayal gücünü geliştirmek ve keyifli vakit geçirmelereni sağlamak için online resim kursu başlatıldığı bildirildi.

Daha önce de kukla yapım atölyesi, seminerler, tiyatro oyunları ve kıraathane buluşmaları gibi bir dizi etkinliğin dijital ortama taşındığı hatırlatılan açıklamada, "ekultur.sincan.bel.tr" internet adresi üzerinden verilen kurslara yetişkinlerin çocuklara eşlik edebilecekleri belirtildi.