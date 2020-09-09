Son dakika! SİVAS Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

SİVAS'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira değerinde elektrik ve elektronik malzeme çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, Adana'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine gelen 4 kişinin elektrik ve elektronik malzemesi hırsızlığı yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takibi sonucu ilçedeki yol kontrol noktasında dün sabah saatlerinde içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu hafif ticari araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 1-1,5 metre uzunluklarında 35 elektrik kablosu, 70 küçük voltaj şalteri, 5 büyük voltaj 380W şalteri, 1 380W ana şalter, 1 keser, 1 balta, 1 demir kesme makası, 1 çift kırma ruhsatlı av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ile çalınan eşyaları taşımada kullanılan 3 battaniye ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu açıklandı. Ele geçirilen malzeme ve kullanılan araca el konuldu. Olay sırasında gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.