Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

04.12.2020 21:59

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yurt genelinde 56 saat süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Kocaeli'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Gündüz sakin olan kentteki ana arterlerde mesainin sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonunu evde geçirecek vatandaşlar alışveriş nedeniyle marketlerde hareketlilik oluştururken saat 21.00'de kısıtlamaların başlamasıyla sokak ve caddeler boş kaldı.

Kentin en işlek yaya güzergahlarını oluşturan Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve İzmit Kent Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri belirlenen noktalarda denetim faaliyetine başlarken, muaf olanlar dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Sakarya

Uygulama saatinin gelmesiyle Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı boş kaldı. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri denetim yaparken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Zonguldak

Zonguldak'ın en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.

Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Madenci Anıtı'nın önü de boş kalırken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Vatandaşların evlerine çekildiği kentte polis ekipleri ile bekçiler denetimlerini sürdürdü.

Öte yandan, boş kalan sokaklarda gazetecilerin, yavru köpeklerle oyun oynadığı görüldü.

Karabük

Karabük'te de Kovid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kentin en yoğun olan caddelerinden Kemal Güneş ve Kent Meydanı'nda kısıtlamanın başlaması ile sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollere başladı.

Kimlik ve izin belgelerini soran ekipler, HES sorgusu da yapıyor.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinin sokakları da boş kaldı.

Düzce

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 21.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Anıtpark ve Belediye Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve çevresi boş kaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetledi.

Bartın

Bartın'da da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 21.00 itibarıyla boşaldı.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Bolu

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bolu'daki sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 21.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boş kaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetledi.

Ekipler, sokakta bulunan vatandaşlar ile araç sürücülerinin kısıtlamadan muaf olduklarını belirten görev belgelerini kontrol etti.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Devlet Bahçeli, Pazartesi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


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