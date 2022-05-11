Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı

11.05.2022 03:57
Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da sokakta yürürken yanına yaklaşan motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğrayan Nurullah Kaçar, bacağından ve kolundan yaralandı.

ADANA'da sokakta yürürken yanına yaklaşan motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğrayan Nurullah Kaçar, bacağından ve kolundan yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta yürüyen Nurullah Kaçar, motosiklet ile yanına yaklaşan iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Kaçar, sokaktaki bir eve sığınırken, şüpheliler ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, 4 adet tabanca, 10 adet de kalaşnikof kovanı bulundu. Boş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı
Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı
Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı
Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı
YORUMLAR
500
Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı Motosikletli iki şüpheli, kalaşnikof ve 100 mermiyle yakalandı Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Adana Yüregir, Mayıs, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:16 YSK seçime girebilecek partileri duyurdu! Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi listede yer almıyor
01:08 AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam gözaltına alınıp serbest bırakıldı!
01:06 Barcelona'nın yıldızı maç esnasında bilincini kaybetti! Arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında ambulansa bindirildi
01:03 20 yıl önce işlenen cinayetin katili, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 04:04:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement