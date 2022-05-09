Son dakika! Soymaya çalıştıkları kuyumcu dükkanındaki çalışanı silahla yaralayan iki sanığa 5 yıl 5'er ay hapis - Son Dakika
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Son dakika! Soymaya çalıştıkları kuyumcu dükkanındaki çalışanı silahla yaralayan iki sanığa 5 yıl 5'er ay hapis

09.05.2022 13:08
Son dakika! Soymaya çalıştıkları kuyumcu dükkanındaki çalışanı silahla yaralayan iki sanığa 5 yıl 5'er ay hapis

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde soygun amacıyla gittikleri kuyumcu dükkanındaki çalışanı tabancayla yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki tutuklu sanığa 5 yıl 5'er ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde soygun amacıyla gittikleri kuyumcu dükkanındaki çalışanı tabancayla yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki tutuklu sanığa 5 yıl 5'er ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.C.S. ile C.D. ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların geçen yıl 19 Ekim'de maske takarak merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına soygun amacıyla gittiklerini, çalışan Ekrem T'den (48) iş yerinde tehditle altın istediklerini, bu taleplerinin reddedilmesi üzerine onu silahla yaralayıp altınları alamadan kaçtıklarını belirterek, A.C.S. ve C.D'nin "silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahla yağma" suçundan 5 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluğunun devamına hükmetti.

Merkez Yüreğir ilçesinde geçen yıl 19 Ekim'de kuyumcu dükkanı çalışanı Ekrem T'ye motosikletle gelen iki kişi tarafından tabancayla ateş açılmış, bacağından yaralanan Ekrem T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Yakalanan zanlılar A.C.S. ve C.D. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Soymaya çalıştıkları kuyumcu dükkanındaki çalışanı silahla yaralayan iki sanığa 5 yıl 5'er ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Soymaya çalıştıkları kuyumcu dükkanındaki çalışanı silahla yaralayan iki sanığa 5 yıl 5'er ay hapis - Son Dakika
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