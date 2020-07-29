Son dakika spor: MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Türk sporu için son derece olumlu bir karar"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasının, son derece mutluluk verici bir karar olduğunu belirterek, "Türk futbolu ve sporu adına Kulüpler Birliğimizin dün yaptığı toplantı çok önemliydi, çünkü 20 farklı takım ortak bir karar etrafında buluşabildi. Bu ülkemiz adına çok ümit verici ve güzel bir olaydı." dedi.

Mert, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması ve 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Başkan Fatih Mert, "Türk futbolu ve sporu adına Kulüpler Birliğimizin dün yaptığı toplantı çok önemliydi, çünkü 20 farklı takım ortak bir karar etrafında buluşabildi. Bu ülkemiz adına çok ümit verici ve güzel bir olaydı. Bu tavsiye kararının bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da kabul edilip onaylanması, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da bulunduğu toplantıda bu kararın alınması bizim için son derece mutluluk verici. Aynı zamanda Türk sporu için de son derece olumlu bir karar." diye konuştu.

Fatih Mert, "Bu karar için destek olan bütün kulüplere, spor camiasına buradan bütün kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yönetim kurulu toplantısında İbrahim Üzülmez ile devam edip etmeyeceğimizi değerlendireceğiz"

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile devam edilip edilmeyeceğiyle ilgili olarak Başkan Fatih Mert, "Yaptığımız sözleşme gereği normalde 1,5 yıllıktı. Birkaç gün içerisinde karar verip önümüzdeki yılın planlamasına bakıp ona göre yolumuza devam edeceğiz. İbrahim hocayla kontramız takımın puan durumuyla ligden düşmemesi halinde devam edecekti. Yönetim kurulu toplantısında İbrahim Üzülmez ile devam edip etmeyeceğimizi değerlendireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Yeni transferler ve gidecek oyunculara ilişkin de Fatih Mert, "Ankaragücü'nün geçmiş dönemden 3 futbolcusuyla ilgili maalesef FIFA'da dosyası var. Ciddi bir rakam teşkil ediyor o dosyalar. İlk önce bunu çözmemiz gerekiyor. Onu çözmek için uğraşacağız. Transfer işine ondan sonra bakabileceğiz." dedi.

Fatih Mert, yeni tip koronavirüs nedeniyle verilen aradan sonra takımla birlikte çalışmayan savunma oyuncusu Alihan Kubalas'ın durumuna yönelik de "Alihan ile karşılıklı sözleşmemizi o tarihte feshettik." diye konuştu.

Gelecek sezon takımın hedeflerine ilişkin ise MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Rakamsal bir derece söylemem şu anda mümkün değil ama Ankaragücü'nün bir daha bugünleri yaşamaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi sonuna kadar yapacağız." ifadelerini kullandı.