TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, transferin son gününde 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlı ekipte, İspanyol Ruben Rayos Serna, Malili Mahamadou Ba ve Kurtuluş Yurt için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Orhan Ovacılıklı ile de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Törende konuşan kulüp basın sözcüsü Özel Aydın, Orhan Ovacıklı'nın transferini son anda gerçekleştirdiklerini ve bu yüzden oyuncunun törende yer alamadığını belirterek, "İlk dört hafta beklediğimiz gibi olmadı. Daha iyi sonuçlar beklerken, biraz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak milli aradan sonra çok koşan, çok çalışan, çok güçlü, herkesin merak ettiği bir Bandırmaspor ile Türkiye yeniden tanışacak. Transferlerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.