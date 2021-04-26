Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki - Son Dakika

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki

26.04.2021 20:30

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Körfez Anadolu Lisesi'nin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olarak değiştirilmesi üzerine eski ismin geri verilmesi için dava açılmasına tepkiler devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Körfez Anadolu Lisesi'nin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olarak değiştirilmesi üzerine eski ismin geri verilmesi için dava açılmasına tepkiler devam ediyor. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, yaptıkları ortak açıklama ile bu duruma tepki gösterdi.

STK'lar adına basın açıklaması yapan Edremit Memur-Sen ve Edremit Eğitim-Bir-Sen temsilcisi Muharrem Yenigün, "Bugün maalesef ilçemizin adının tüm Türkiye kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olan bir olay nedeniyle Edremit'imizin ve Edremit Körfezi'mizin en köklü okullarından olan ve mezunu olmaktan onur duyduğum Edremit Şehit Öğretmen Senay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin önünde toplandık" dedi.

Yenigün, Aybüke Yalçın'ın hain bir terör saldırısında şehit edildiğini ifade ederek, "Edremit Lisesi 1956 yılında rahmetli Adnan Menderes'in temellerini attığı bu binada bütün Edremit Körfezi'ne hizmet etmeye başlamıştır. Okulumuz her alanda kendini ispatlamış, üniversite sınavlarında Türkiye şampiyonu çıkarmış bir okuldur. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında düz liselerin Anadolu Lisesine dönüştürülmesi ve daha öncesinde ilçemizde Akçay yolu üzerindeki okula Edremit Anadolu Lisesi ismi verilmesi nedeniyle okulun ismi Edremit Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Okulumuza ismi verilen şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın da bu dönemde okulumuzda okumuş ve mezun olmuştur. Daha sonra 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayarak Batman'ın Kozluk ilçesine öğretmen olarak atanan meslektaşımız daha mesleğinin 8. ayında öğrencilerine karne dağıttıktan sonra evine giderken hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olmuştur" dedi.

Konuyla ilgili yapılan bir sosyal medya paylaşımında yer alan "Bedavadan nam sahibi olunmaz" cümlesine büyük tepki gösteren Yenigün, "Şehit öğretmeniz Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesinin İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup Özbek'i ziyaretleri esnasında mezun olduğu okula evlatlarının isminin verilmesi talebi kabul edilmiş ve gerekli işlemler tamamlanarak 11/02/2021 tarihi itibariyle okulumuzun ismi Edremit Körfez Anadolu Lisesi'nden Edremit Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Bunun üzerine maalesef Edremit Lisesi Mezunları Derneği tarafından okulun adının değiştirilmesinin iptali talebiyle dava açıldığını, maalesef derneğin sosyal medya hesabından paylaşılınca öğrendik. Yine bu açıklamada bir avukatın "Bedavadan nam sahibi olunmaz " şeklinde bir ifade kullanarak okulun eski isminin verilmesini savunması utanç duyulacak bir durumdur. Şehitlik makamı bizim inancımızda peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Aybüke Öğretmenimiz bu ülkenin evlatları için çabalarken şehit olmuştur. Şehit bedavadan olmamıştır. Canından geçmiştir. Toprağa kanını düşürmüş, bayrağımızın al rengine katılmıştır. Okulumuza şehit öğretmenimizin isminin verilmesi bir onurdur. Bundan rahatsız olan zihniyeti bir kez daha kınıyor, hayatlarının baharında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin isimlerini ne okullarımızdan ne de kalbimizden silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Yapılan açıklamaya Edremit Memur-Sen İlçe Temsilciliği, Edremit Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği, Edremit Diyanet-Sen İlçe Temsilciliği, Edremit Büro-Memur-Sen İlçe Temsilciliği, Edremit Toç-Bir-Sen İlçe Temsilciliği, Edremit Bayındır-Memur-Sen İlçe Temsilciliği, Edremit Kültür Memur-Sen İlçe Temsilciliği, Edremit Ulaştırma Memur-Sen İlçe Temsilciliği, Genç-Memur-Sen Edremit İlçe Temsilciliği, TÜGVA Edremit İlçe Temsilciliği, Ensar Vakfı Edremit İlçe Temsilciliği üyeleri katıldı. - BALIKESİR

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin okuldan kaldırılması için açılan davaya STK'lardan tepki - Son Dakika


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