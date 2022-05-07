Son dakika: Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 9 terörist öldü - Son Dakika
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Son dakika: Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 9 terörist öldü

07.05.2022 16:36
Son dakika: Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 9 terörist öldü

Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı gruplara ait bir noktaya düzenlenen hava saldırısında 9 terörist öldü.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı gruplara ait bir noktaya düzenlenen hava saldırısında 9 terörist öldü.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilindeki Huyjet Kati bölgesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu emrindeki yabancı teröristlere yönelik hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında Irak ve Afganistan kökenlilerin de olduğu 9 terörist öldü, 8'i yaralandı.

Hangi ülke tarafından düzenlediği bilinmeyen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Deyrizor ili karşılıklı saldırılara sahne oluyor

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde bulunurken il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde yer alıyor.

Deyrizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.

Nitekim ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonundan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse 7 Nisan'da düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de saldırının kimin tarafından düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirmişti.

Deyrizor ilinde bulunan Ömer Petrol Sahası'nda ABD güçlerinin konuşlandığı bölgenin çevresine 15 Ocak'ta roketle saldırı düzenlenmişti.

Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin ilçesinden 5 Ocak'ta da ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'nın çevresine roketle saldırı yapılmıştı. Olayın ardından ABD güçleri de topçu atışlarıyla Mayadin'i hedef almıştı.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeler" açıyor.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 9 terörist öldü - Son Dakika


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