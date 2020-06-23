Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi - Son Dakika

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi

Son dakika: TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine, oy birliği ile, karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Tahkim Kurulu, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:33 

Son Dakika Spor Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi - Son Dakika Spor
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