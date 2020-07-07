Son dakika! Tarihi konakta kahvenin tarihine 500 yıllık yolculuk - Son Dakika

Son dakika! Tarihi konakta kahvenin tarihine 500 yıllık yolculuk

Son dakika kültür sanat haberi... Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından tarihi konakta oluşturulan "44 Yıl Hatır Kahve Konağı" müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından tarihi konakta oluşturulan "44 Yıl Hatır Kahve Konağı" müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

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İlçedeki tarihi konaklardan birinde oluşturulan müzede, kahve yapımında kullanılan 500 yıllık dibek, cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü, lokum kapları gibi kahve kültürünün tarihi sürecini anlatan 510 obje yer alıyor.

Türk kahvesini gelecek kuşaklara aktarmak ve turistlere tanıtmak amacıyla oluşturulan müzede, özel olarak hazırlanan kayısı çekirdeği kahvesi ziyaretçilere ikram edilerek damakları tatlandırılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren çalışmalar sonucu ilçede bulunan tarihi konaklardan birini restore ederek müze haline getirdiklerini söyledi.

İlçede 13 tescilli konak bulunduğunu ve bu konakları müzeye dönüştüreceklerini anlatan Çınar, şöyle devam etti:

"Burası büyük bir çalışma ve yıllardır üzerine emek veriyoruz. Yeşilyurt'taki en özel parçaların bulunduğu bir yerdir. Müzemizde, 16. yüzyıldan itibaren hem ülkemizin hem de farklı ülkelerin kahve kültürüne ait ürünler sergileniyor. Normalde bir kahvenin 40 yıl hatırı olur ama biz Malatya'nın plakasından ve burada sunulan ikramlardan dolayı böyle isim verdik. 16. yüzyıldan itibaren kahve öğütme, pişirme aparatları, cezve çeşitleri, fincan çeşitleri, kahvenin yanında ikram edilen lokumluklar, kaşıklar, fincan tabakları, kahvenin saklandığı kaplar yani kısaca kahve ile ilgili her şey müzemizde var."

"510 farklı obje var"

Çınar, ziyaretçilerin kahve kokusuyla tarihe yolculuk yapacağını da belirtti.

Müzede birçok yerden toplanan materyallerin sergilendiğini hatırlatan Çınar, "Müzemizde kahve yapımıyla ilgili 510 farklı obje bulunuyor. Hindistan'dan Çin'e Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Osmanlı Devleti'ne kadar bulabildiğimiz tüm objeleri burada sergiliyoruz. İlkel aletlerden bugünkü modern aletlere kadar birçok çeşidi barındıran özel bir mekan. Burası Malatya'nın yeni kültürel destinasyon merkezidir. Eminim ki her bir ürün kendi alanında özel ve dünyada eşi benzeri olmayan ürünlerdir. Gelen ziyaretçiler de bunun farkına varacaklardır." diye konuştu.

"Ziyaretçilere kayısı çekirdeği kahvesi ikram ediliyor"

Müzeye gelen her ziyaretçiye ve misafire kayısı çekirdeği kahvesinden ikramda bulunduklarını aktaran Çınar, bu kahvenin özel bir lezzeti olduğunu ifade etti.

Malatya kayısısını her alanda tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

"Kayısı çekirdeği kahvesini özellikle iki çeşit yapıyoruz. Birincisi acı kayısı çekirdeğinden yapıyoruz. Sütlü ya da sütsüz ikramda bulunuyoruz. Bir de acı olmayan kayısı çekirdeğinden yapıyoruz. Belediyemizin Ar-Ge Müdürlüğünün çalışmasıyla geliştirmiş olduğumuz buraya has ve özel daha önce yapılmayan bir tat. Bu lezzeti burada misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Gelen misafirlerimiz de çok beğendiler. İnşallah bunu da yaygınlaştıracağız."

Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika! Tarihi konakta kahvenin tarihine 500 yıllık yolculuk - Son Dakika
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