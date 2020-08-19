Son Dakika | Tarsus'ta 2 kaza: 3 yaralı (2)
Son dakika haberi: AYNI YERDE İKİNCİ KAZASerkan Kaya yönetimindeki 33 AEE 396 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp takla attığı Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında bir trafik kazası daha meydana geldi.
AYNI YERDE İKİNCİ KAZA
Serkan Kaya yönetimindeki 33 AEE 396 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp takla attığı Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında bir trafik kazası daha meydana geldi. Haşim K. yönetimindeki 35 HB 7109 plakalı otomobil ile diğer şeritten gelen bir araçla çarpıştı. Savrulan otomobil takla atarak dururken, sürücü Haşim K. ile yanında bulunan Şadiye K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 18:37
Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Üç kişinin tutuklandığı foseptik cinayetindeki detaylar kan dondurdu Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarların tepkisini çekti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı