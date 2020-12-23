Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesine katılan kadınlara gül dağıttı.

İçişleri Bakanlığınca, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında, ülke genelinde çeşitli uygulamalar yapılıyor.

Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme amacıyla kent genelinde çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Vali Yıldırım da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesindeki bir AVM'de kurulan standı ziyaret etti.

Kadınlara gül ve bilgilendirme broşürleri dağıtan Yıldırım, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla uyarılarda bulundu.

Proje kapsamında polis memurları tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.