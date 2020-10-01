Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor - Son Dakika

Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ile Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fenk ile Çay mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün inşaatında incelemelerde bulundu.

Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor, System.String[]

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ile Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fenk ile Çay mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün inşaatında incelemelerde bulundu.

Terme Belediyesi tarafından 21 Ağustos'ta temeli atılan Fenk ve Çay mahallelerini birbirine bağlayacak yeni köprünün 72 fore kazık çalışması tamamlandı.

Yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak köprüde Kaymakam Zadeleroğlu ile Kılıç incelemelerde bulundu.

Kılıç, geçen yıl üst üste seller atlatan ilçede yıkılan köprülerin yerine 83 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde modern ve dayanıklı köprü inşa ettiklerini anlatarak, "Yeni köprümüzle hem ilçenin trafiğini rahatlatacak hem de yaşanabilecek olası sel sırasında köprülerimiz suyun önünü kesmeyecek." dedi.

Terme Çayı'nın acilen ıslah edilmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Terme'nin mağduriyetini ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Samsun Büyükşehir Belediyemizin ortak projesi ile istimlak çalışmaları devam ediyor. Bir yıl önce liseler bölgesine yaptığımız köprü de ırmak ıslahına yönelik olarak 80 metre uzunluğunda yapılmıştı. Yeni köprümüzde ıslah çalışmasına uygun olarak 83 metre genişliğinde yapılıyor. Köprümüzün kenar ayak demir kalıp ve montajı başladı. Ayrıca orta ayak için elevasyon ve başlık kirişi betonu döküldü. En kısa sürede köprümüzü tamamlayacağız."

Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor
Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor
Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor
Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor
Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor

Ali Kılıç, Ağustos, Terme, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terme'nin Yeni Köprüsü Hızla Yükseliyor - Son Dakika

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