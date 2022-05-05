Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi - Son Dakika
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Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

05.05.2022 22:42

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Özer'in babası Zülküf Özer'in tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine hükmeden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konferans salonunda görülen duruşmaya, firari Faruk Fatih Özer'in abisi sanık Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar Güven Özer ve Serap Özer suçlamaları kabul etmedi.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Firari Faruk Fatih Özer'in avukatları, mahkeme hakiminin taraflı olduğunu öne sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebinin duruşmayı uzatmak amaçlı olduğu değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

"FARUK FATİH ÖZER, SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Tutuklu sanık Onur Can Gündüz savunmasında, Faruk Fatih Özer'in kendisinden banka hesabını kullanmak istediğini söylediğini anlatarak, "Banka hesap ve şifrelerimi verdim. Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçmasıyla birlikte cezaevine atıldım. Neden cezaevine girdiğimi bilmiyorum. Ben bu suçu işlemedim. Sistemde kısıtlı yönetici olarak görünüyordum. Para çekme, aktarma gibi bir yetkim yoktu. Şikayetler geldikten sonra sorun ne zaman çözülecek diye Faruk Fatih Özer'i aradım. En kısa sürede sorunu çözeceklerini, teknik bir aksaklık olduğunu, sıcak cüzdanlara gerekli olan bakiyenin yükleneceğini söyledi. Ben de bunu müşteri hizmetlerindeki departmanındaki arkadaşlara ilettim. Yönetici sıfatında gösterilmeme rağmen takdir edersiniz ki bir evim veya arabam olabilirdi. Üzerime kayıtlı bir şey yoktur. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

"KENDİSİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTIK ANCAK ULAŞAMADIK"

Şirkette yazılımcı olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Ergün Acar, "Faruk Fatih Özer şirket içi mesajlaşma programı üzerinden bize yazdı. İşi çevirmeye yetecek kadar nakit parası kalmadığını ve şirketi Balkanlar'da bulunan bir bankaya satacağını söyledi. Bu mesajdan sonra kendisine ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık. Beklemeye başladık. Daha sonra site bakım moduna alındı. Ardından kaçtığına ilişkin haberler çıkmaya başladı. Siteye giremeyince sitenin kapandığını anladık" diye konuştu.

"MAĞDURİYET YAŞANSIN İSTEMEZDİM"

Tutuklu sanık Mesut Can Arbaz, Faruk Fatih Özer'in insanları dolandırıp yurtdışına kaçacağına ihtimal vermediğini belirterek, "Böyle bir kaçış olayının olacağını anlamamıştık. Mağdurlara şunu söylemek istiyorum. Böyle bir kurumda hizmet verdiğim için üzgünüm. Mağduriyet yaşansın istemezdim" dedi.

"SİGORTADAN YARARLANMAK DIŞINDA ŞİRKETLE HİÇBİR BAĞIM OLMADI"

Firari Faruk Fatih Özer'in yengesi tutuksuz sanık Zuhal Özer, "Benim sigortadan yararlanmak dışında şirketle hiçbir bağım olmamıştır. Hayatım boyunca hiç yurtdışına gitmedim. Hayatımın hiçbir döneminde kimseyi kandırma gibi bir amacım olmadı. Ben şirkette yer almadım. Sadece genel sağlık sigortasından yararlanmak için bana kaynımın böyle bir yararı oldu. Yarar mı denir bilmiyorum ama. Eşimin kendi şirketi vardı" dedi. Mahkeme başkanının, "Neden eşinin şirketinde çalışıyor görünmedin?" diye sorması üzerine, "Eşim böyle bir teklifte bulunmadı. Kaynım teklifte bulundu, kabul ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek mal varlığının olmadığını ve mağdurların zararını karşılayamayacağını söyledi.

BABASI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına karar veren mahkeme, Özer'in babası Zülküf Özer'in tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme, Özer'e avukat tayini için baroya müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

(Gamze Erdemir - İHA)

Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi
Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi
Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi
Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi

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Thodex davasında sanıklar hakim karşısına çıktı Thodex davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Thodex sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi - Son Dakika


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