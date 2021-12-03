Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı