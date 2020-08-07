Son dakika... Van Gölü'ndeki çalışmalar 41 gündür sürüyor - Son Dakika

Van Gölü'ndeki çalışmalar 41 gündür sürüyor

VAN Gölü'nde batan teknedeki göçmenlerin çıkarılması için sürdürülen arama çalışmaları, 41'inci günde de sürüyor. Sahil Güvenlik Sualtı, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve jandarma iç güvenlik timlerinin katıldığı, ROV cihazıyla sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar 61 kişinin cesedine ulaşıldı.

Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

ÇALIŞMALAR ROV CİHAZIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar 41'inci günde de devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Sualtı, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

Arama çalışmalarında şu ana kadar 61 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılan cesetler, cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.