Vatandaşın aracının önünü kesip ziynet eşyalarını gasp eden şahıslar yakalandı - Son Dakika

Vatandaşın aracının önünü kesip ziynet eşyalarını gasp eden şahıslar yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracının önünü kestikleri vatandaşın ziynet eşyalarını silah zoru ile gasp eden 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 10 Aralık tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. isimli bir vatandaşın önünü kesen eli silahlı 5 kişi vatandaşı silah zoruyla aracından indirdi. Vatandaşın ziynet eşyalarını gasp edip, banka hesabındaki paraları silah zoruyla kendi hesaplarına gönderten şahıslar kayıplara karıştı.

Vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarından vatandaşın ziynet eşyası ve paralarını gasp eden şahısların U.Y., E.T., N.E., M.K. ve M.Y. olduğu tesit edildi. Şahıslar ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.