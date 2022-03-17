KAHRAMANMARAŞ'ta gittiği özel hastanede ikinci doz olarak Sinovac aşısı olmak istediğini söylediği halde kendisine Biontech aşısı yapıldığını öne süren Ö.R. (45), 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ö.R.'nin avukatı Emine Nalçacı, müvekkilinin İngiltere'den iş teklifi aldığını ancak ilk doz ile ikinci doz aşının farklı olmasından dolayı sistemde aşısız gözüktüğü için yurt dışına çıkamayarak işinden olduğunu söyledi.

İnşaat mühendisi Ö.R., geçen yıl 17 Temmuz'da Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye giderek Sinovac aşısı oldu. Ö.R., bir ay sonra ikinci doz aşısı için aynı hastaneye gitti. Ancak iddiaya göre bu defa Ö.R.'ye, Sinovac yerine Biontech aşısı yapıldı. Durumu fark eden Ö.R., hastaneye giderek aşıların farklı olmasından dolayı Hayat Eve Sığar Uygulaması'nda aşısız göründüğünü belirtip düzeltilmesini istedi. Düzeltme yapılmayınca Ö.R., avukatı Emine Nalçacı aracılığıyla Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 100 lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat davası açtı.

'İKİNCİ AŞININ BİONTECH OLDUĞUNU KAYIT DÜŞMEK İSTEDİK SİSTEM KABUL ETMEDİ'Davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakan Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Ö.R.'ye aşıyı uygulayan sağlık çalışanı E.E. tanık olarak dinlendi. Olay günü, Sinovac ve Biontech aşısı olmak isteyenleri 6'şarlı olarak grupladıklarını belirten E.E., "Biontech aşısı olmak isteyenleri davet ettiğimizde davacı en ön sırada idi. Aşıyı uyguladıktan sonra davacı, Sinovac aşısı olmak istediğini beyan etti. Bunun üzerine kendisine Biontech aşısı uygulandığını söylediğimizde kendisi ilk aşısının Sinovac olduğunu beyan etti. Sisteme ikinci aşının Biontech olduğunu kayıt düşmek istedik ama sistem kabul etmedi. Biz de Sağlık Bakanlığı 'na yazımızı yazdık" dedi.Duruşma sonunda mahkeme, Ö.R.'nin aşının ardından yaşadığı mağduriyetteki maddi zararının tespiti için bilirkişi görevlendirilmesine karar verip davayı erteledi.'İŞ TEKLİFİ ALDIĞI İNGİLTERE'YE GİDEMİYOR' Ö.R.'nin avukatı Emine Nalçacı, birinci ve ikinci doz aşının farklı olmasından dolayı müvekkilinin mağdur olduğunu söyledi. Ö.R.'ye İngiltere'den iş teklifi geldiğini ancak aşı sorunu nedeniyle yurt dışına çıkamadığını anlatan Nalçacı, dosyaya iş teklifinin belgelerini de sunduklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Müvekkilim ikinci doz Sinovac aşısını yaptırmak için özel bir hastaneye müracaat ediyor. Özel hastanede aşı uygulandıktan sonra kendisine Biontech yapıldığını fark ediyor ve bu fark ediş, sisteme işlenememe üzerine ortaya çıkıyor. Müvekkilimin 2'nci doz aşısı sisteme işlenmediği için birçok mağduriyet yaşıyor. İlgili özel hastane, yazılım birimi ile görüştüğünü, aşının sisteme işleneceğini beyan etse de müvekkil aylarca aşısız konumda bırakılıyor ve bu arada iş teklifi aldığı İngiltere'ye gidemiyor. Müvekkilimizin uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için özel hastaneye bir ihtarname gönderdik ancak olumlu dönüş alamadık. Bunun üzerine arabuluculuğa başvurduk ve burada da anlaşamayınca Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tüketici mahkemesi sıfatıyla dava açtık. Davamız halen devam etmektedir ve dosyamızda dinlenen tanıklar müvekkilin mağduriyetini anlattı. Özel hastanenin hizmet kusuru olduğu, hizmetin kötü işlemesi nedeniyle müvekkilim mağdur oldu. Şu anda da müvekkilin uğradığı maddi zararın tespiti için dosya, bilirkişiye verildi."