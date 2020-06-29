Son dakika! 'YKS KISITLAMASI' SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Son dakika güncel haberi... Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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