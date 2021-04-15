Son Dakika | Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek
15.04.2021 14:55
Son dakika haberler... Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloni'nin Dendias'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti. Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni'nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.
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