İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden bastonla geziyor? Rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı

Bastonla gezen Soylu'nun rahatsızlığı ne? Canlı yayında soruldu, her şeyi açıkça anlattı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlanmıştı.

BASTONLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği açıklanan Bakan Soylu, geçtiğimiz akşam da Kahramanmaraş'ta bir iftar programında görüntülenmişti. Program sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu'nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle elinde bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmamıştı.

"15 YAŞIMDAN BERİ BEL FITIĞIM VAR"



Rahatsızlığının ardından ilk kez konu hakkında konuşan Bakan Soylu, "Allah herkese sağlık versin. Her şeyin başı sağlık. 15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Soğuk aldık galiba. Ondan dolayı kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda iyi durumdayım. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum." ifadelerini kullandı.