Bugüne kadar; 'Ihlamurlar Altında', 'Yol Arkadaşım', 'Çemberin Dışında' ve 'Mor Menekşeler' gibi sevilen yapımlarda rol alan Sinan Tuzcu, 2006-2016 yılları arasında Dolunay Soysert ile evli kalmıştı.
2016 yılında Soysert'ten boşandıktan sonra hayatında beyaz bir sayfa açan Sinan Tuzcu, geçtiğimiz yaz ayında gizemli sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açmıştı.
Snob Magazin, Sinan Tuzcu'nun yeni sevgilisinin kimliğine ulaştı.
Son Dakika › Magazin › Son Yaz dizisinde rol alan Sinan Tuzcu'nun sevgilisinin kimliği belli oldu - Son Dakika Magazin