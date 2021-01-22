2016 yılında Soysert'ten boşandıktan sonra hayatında beyaz bir sayfa açan Sinan Tuzcu, geçtiğimiz yaz ayında gizemli sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açmıştı.

Son Dakika › Magazin › Son Yaz dizisinde rol alan Sinan Tuzcu'nun sevgilisinin kimliği belli oldu - Son Dakika Magazin

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