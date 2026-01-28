Sonamarg'da Çığ Paniği - Son Dakika
Sonamarg'da Çığ Paniği

28.01.2026 12:18
Hindistan'ın Sonamarg bölgesinde çığ meydana geldi, can kaybı yok ama halkta panik yaşandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil beldesi Sonamarg'da bina ve evlerin yakınından geçen çığ, paniğe neden oldu.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Ganderbal ilçesinde günlerdir süren yoğun kar yağışının ardından gece saatlerinde çığ meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan çığın, binaların yakınından hızla geçtiği ve panik yarattığı görüldü.

Yetkililer, çığın büyüklüğüne rağmen olayda can kaybı yaşanmadığını ve yapılarda herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.

Esnaf da çığın oluşturduğu şiddetli rüzgarların bölgede hissedildiğini ancak yerleşim yerlerinin hasar almadığını ifade etti.

Olay, Cammu Keşmir'in yüksek kesimleri için yapılan "yüksek çığ riski" uyarılarının ardından yaşandı.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle Srinagar Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiğini, ana kara ve demir yolu güzergahlarının da geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyaran yetkililer, kış koşullarının giderek ağırlaştığı bölgede, çığ riski bulunan alanlara girilmemesi ve yapılan uyarıların titizlikle takip edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

