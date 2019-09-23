Sonbahar Ekinoksu'na çıplak karşılama

İngiltere'de yüzlerce kişi gece ile gündüzün eşitlendiği Sonbahar Ekinoksu'nu Kuzey Denizi'nin soğuk sularına girerek karşıladı.



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Skinny Dip festivali için yine yüzlerce kişi İngiltere'nin Kuzey Denizi kıyılarında buluştu.