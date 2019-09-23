Son Dakika Haberleri: Sonbahar Ekinoksu'na çıplak karşılama
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Sonbahar Ekinoksu'na çıplak karşılama

1 saat önce

İngiltere’de yüzlerce kişi gece ile gündüzün eşitlendiği Sonbahar Ekinoksu’nu Kuzey Denizi’nin soğuk sularına girerek karşıladı.

Sonbahar Ekinoksu'na çıplak karşılama, System.String[]

İngiltere'de yüzlerce kişi gece ile gündüzün eşitlendiği Sonbahar Ekinoksu'nu Kuzey Denizi'nin soğuk sularına girerek karşıladı.


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Skinny Dip festivali için yine yüzlerce kişi İngiltere'nin Kuzey Denizi kıyılarında buluştu.

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Kuzey Denizi, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:30 
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