Sorgun Belediyesi 445 ton atık kağıt ve plastik geri dönüşüme yollandı - Son Dakika

Sorgun Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 8 ayda 445 ton atık kağıt ve plastiği geri dönüşüme kazandırdı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine, toplumların bilinçlenerek büyümesinin, çevreye duyarlı yerleşim alanları oluşturulmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Belediye olarak 8 ayda 295 ton atık kağıdı ve 150 ton plastiği geri dönüşüme yolladıklarını aktaran Ekinci, "Belediye olarak ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklara karıştırılmadan toplanması ve geri kazanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullar, resmi daireler, iş yerleri ve son olarak Cumhuriyet Caddesi'nde ambalaj atığı toplama noktaları oluşturduk. Topladığımız atıkları geri dönüşüme gönderilmek üzere anlaştığımız firmaya teslim ettik. Böylelikle bu atıkların çevreye vereceği zararların önüne geçmiş olduk." dedi.